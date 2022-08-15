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    • Около 150 тыс. туристов не могут покинуть остров Хайнань из-за вспышки коронавируса

    15 Августа 2022 08:12

    ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Около 150 тыс. туристов застряли на китайском курортном острове Хайнань из-за вспышки коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение агентство «Синьхуа».

    Как отмечается в сообщении, по состоянию на минувшие выходные в провинции Хайнань еще находятся порядка 150 тыс. туристов, застрявших на китайском курорте из-за эпидемии коронавируса.

    Вице-премьер Госсовета КНР Сунь Чуньлань в ходе инспекционной поездки по провинции Хайнань призвала местную администрацию ускорить процесс организации вывоза туристов с острова.

    Кроме того, более 2 тыс. туристов застряли в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР в результате вспышки новых очагов коронавируса с конца июля. По заявлению местных властей, начиная со 2 августа около 92 тыс. туристов эвакуировано из туристических достопримечательностей Синьцзяна.


    Фото: AP

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    #Туризм #Китай #Коронавирус в мире #Мировые новости
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