Около 150 полицейских и военнослужащих пострадали при массовых беспорядках в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Около 150 полицейских и военнослужащих пострадали в результате массовых беспорядков в ВКО. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские 5 января вступили в противостояние, защищая правопорядок. Всего в результате пресечения террористических атак и отражения вооруженных нападений на административные здания госорганов 128 сотрудников полиции и 19 военнослужащих Национальной гвардии получили ранения.





Видеоодборка сделана из данных систем видеонаблюдения и материалов из социальных сетей за 5 января, когда сотни агрессивных людей неоднократно нападали и избивали сотрудников полиции и военнослужащих при пресечении ими массовых беспорядков, ограблений, мародерств и других противоправных действий.

