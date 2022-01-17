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    Около 150 полицейских и военнослужащих пострадали при массовых беспорядках в ВКО

    17 Января 2022, 18:15

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Около 150 полицейских и военнослужащих пострадали в результате массовых беспорядков в ВКО. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Полицейские 5 января вступили в противостояние, защищая правопорядок. Всего в результате пресечения террористических атак и отражения вооруженных нападений на административные здания госорганов 128 сотрудников полиции и 19 военнослужащих Национальной гвардии получили ранения.


    Видеоодборка сделана из данных систем видеонаблюдения и материалов из социальных сетей за 5 января, когда сотни агрессивных людей неоднократно нападали и избивали сотрудников полиции и военнослужащих при пресечении ими массовых беспорядков, ограблений, мародерств и других противоправных действий.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область Армия Видео МВД РК ЧП-2022
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