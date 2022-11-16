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    Около 150 кг рыбы незаконно перевозил житель Жамбылской области

    16 Ноября 2022, 14:56

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Факты незаконного перевоза видов диких животных и растений выявляют и пресекают жамбылские полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в ходе республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер» во время вечернего патрулирования на участке трассы Акколь - Аса внимание сотрудников отдела полиции Жамбылского района привлек автомобиль «Ауди-100».

    «Водитель автомобиля заметил полицейских и превысил скорость движения, что уже было само по себе подозрительным, - пояснила руководитель пресс-службы департамента полиции Жамбылской области Гульсара Мухтаркулова. - При остановке и досмотре автомобиля на заднем сидении обнаружено 147 килограммов незаконно выловленной рыбы».

    Задержанный автовладелец сообщил, что он купил рыбу за 38 тысяч тенге и планировал ее перепродать.

    «Мужчина привлечен к административной ответственности по статье 389 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан за незаконные приобретение, сбыт, провоз, ввоз, вывоз, хранение (содержание) видов диких животных и растений, их частей или дериватов. Штраф по этой статье составил сумму 30 630 тенге», - пояснили в правоохранительном ведомстве.

    За подобное преступление предусмотрена ответственность в виде штрафа на физических лиц в размере 10 МРП (30 063 тенге), на субъектов малого предпринимательства – в размере 30 МРП (91 890 тенге), на субъектов среднего предпринимательства – в размере 50 МРП (153 150 тенге). Субъектов крупного предпринимательства могут оштрафовать на 70 МРП (214 410 тенге). Предусмотрена также конфискация видов диких животных и растений и их продукции.

    В Жамбылской области насчитывается 117 водоемов, 5 водохранилищ, 13 магистральных каналов общей протяженностью более трех тысяч километров. Рыбохозяйственный фонд занимает площадь 27,8 тысячи га. Три четверти водоемов пригодны к рыбохозяйственной деятельности. Преобладающими промысловыми видами рыб в жамбылском регионе являются толстолобик, белый амур, карп, сазан, судак, лещ, краль, вобла.


    Кадр из видео

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Экология МВД РК
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