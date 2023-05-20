Около 150 голов павших сайгаков обнаружено на берегу реки в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Министерстве экологии и природных ресурсов дали разъяснение касательно гибели сайгаков в Западно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ».

«19 мая 2023 года около 18:00 на территории Куйгенгульского округа Жанибекского района Западно-Казахстанской области группой Жанибекского опорного пункта на берегу реки Ащыозек было обнаружено около 150 голов павших сайгаков, из них 95% сеголетки, 5% самки. Трупы животных находились в радиусе 300 метров», - сообщили в пресс-службе Минэкологии.

Для отбора патогенных материалов, а также проб растений, почвы и воздуха, на место обнаружения направлены сотрудник резервата «Бөкейорда», представители ветстанции и санэпидслужбы Жанибекского района.

«После выполнения необходимых процедур, павшие животные будут утилизированы силами Жанибекского акимата и сотрудниками РГКП «ПО «Охотзоопром», - проинформировали в ведомстве.

Напомним, международные эксперты подключатся для решения вопроса управления популяцией сайгаков. По приглашению Министерства экологии и природных ресурсов РК они приедут в Казахстан сегодня, 20 мая.

На территории Казахстана обитает более 90% всемирной популяции сайгаков. В связи с сокращением численности сайгаков (до 21 тысячи в 2003 году) Правительством РК принят ряд комплексных мер по их охране, в том числе введен мораторий на их пользование, который продлен до 2024 года.



