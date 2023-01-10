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    Около 15 тысяч рабочих мест создано в рамках единой карты индустриализации в 2022 году

    10 Января 2023, 20:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 2022 году в Казахстане в рамках единой карты индустриализации реализовано и введено в эксплуатацию 160 проектов на общую сумму 2 трлн тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

    На предприятиях в 2022 году создано около 15 тысяч постоянных рабочих мест. Наибольшее количество проектов относится к строительной индустрии, пищевой промышленности, машиностроению и металлургии.

    В разрезе регионов лидерами по запущенным проектам являются Акмолинская, Карагандинская, Актюбинская области и город Шымкент.

    Из проектов, введенных в эксплуатацию, можно отметить крупные проекты.

    В Таразе открыли новый цех минеральных удобрений ТОО «Казфосфат». Благодаря успешной реализации проекта планируется полностью удовлетворить потребность казахстанских аграриев в аммофосе.

    Главой государства поставлена задача по 100% обеспечению внутреннего рынка собственными удобрениями.

    Также в декабре прошлого года KamaTyresKZ выпустил первую автомобильную шину в Казахстане. Общий объем инвестиций в проект составляет более 171 млрд тенге. Предприятие имеет производственную мощность 3,5 млн многопрофильных шин ежегодно.

    Золотодобывающая компания RG Gold в Акмолинской области запустила новый горно-металлургический комплекс, способный перерабатывать до 5 млн тонн руды в год. ГМК был спроектирован международными инжиниринговыми компаниями с фокусом на автоматизацию производства и применение новейших технологий в металлургии.

    Кроме того, в Акмолинской области запущен кирпичный завод, мощность которого составит до 120 млн штук в год. Качественный керамический кирпич форматом 2,1 НФ марки 150 производится по испанской технологии всемирно известной компании Beralmar. Для производства в качестве теплоносителя используется природный газ, годовая потребность – 18 млн кубов. Рядом с заводом организован карьер общей площадью 161 га с красной и желтой глиной.
    Экономика МИИР РК
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