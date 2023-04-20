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    Около 15 тысяч малышей ожидают места в детсадах в Атырауской области

    20 Апреля 2023, 21:20

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 14 809 детей в возрасте от 1 до 6 лет ожидают места в детском дошкольном учреждении в Атырауской области. Об этом сообщила руководитель областного управления образования Гульнар Садуахасова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Одна из главных проблем в Атырауской области – нехватка детских садов. Свою очередь в детский сад ждут 14 809 детей в возрасте от 1 до 6 лет. Но эта проблема постепенно решается. На сегодняшний день в области работают 319 учреждений, в которых обучаются 42 895 детей. Это 252 государственных учреждения -151 детский сад, 101 мини-центр и 67 частных детских садов. Но мест не хватает»,- сообщила Гульнар Садуахасова.

    По ее словам, в регионе разработан план на 2023-2027 годы по решению проблемы с очередями в детские сады. За пять лет планируется открыть 16 882 места. В декабре прошлого года в микрорайонах «Жулдыз» и «Коктем» города Атырау были открыты два детских сада на 160 мест каждый. Строительство 9 детских садов на 290 мест каждый уже завершено, и они будут сданы в эксплуатацию совсем скоро.

    В городе ведется строительство детского сада на 160 мест в микрорайоне «Орлеу» и детского сада на 280 мест в селе Бесикты. На месте старого детского дома «Шанырак» в Геологе будет построен детский сад на 320 мест, сейчас готовится проектно-сметная документация.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Образование Атырау
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