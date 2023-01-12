Около 15 тысяч человек будет охвачено проектом «Серебряный возраст» – Минтруда

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Для лиц предпенсионного возраста будет продолжена реализация проекта «Серебряный возраст». Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова на расширенном заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ежегодный охват будет составлять не менее 15 тысяч человек», – сказала Тамара Дуйсенова.

Глава Минтруда также отметила, что в прошлом году на Электронной бирже труда совместно с рядом крупных компаний был реализован пилотный проект приема на работу, который дал хороший эффект. Эта работа будет продолжена и в текущем году, до 15 февраля планируется заключить соответствующие меморандумы с 20 крупными отечественными компаниями.

«Предлагаем и регионам на местах подхватить эту инициативу и тем самым расширить перечень предприятий и вакансий, представленных на ЭБТ. Работодателям это облегчит поиск специалистов, для соискателей – расширит доступ к вакансиям, а также послужит толчком к региональному перетоку кадров», – подчеркнула Тамара Дуйсенова.

Она добавила, что только за 3 месяца прошлого года более 11 тыс. человек через ЭБТ самостоятельно трудоустроились в других регионах.





Фото: flashsiberia.com



