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    Около 15 тыс. паломников эвакуировали из зоны наводнения в Индии

    9 Июля 2022, 12:51

    НЬЮ-ДЕЛИ. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Около 15 тыс. паломников-индусов эвакуированы в безопасные места из района священного пещерного храма Амарнатх в союзной территории Джамму и Кашмир на севере Индии. Как сообщает в субботу телеканал NDTV, в операции по эвакуации принимают участие военнослужащие местного гарнизона и подразделения пограничной охраны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Сильное наводнение, вызванное мощным муссонным ливнем, стало в пятницу причиной гибели не менее 15 человек. По данным властей, более 40 человек все еще числятся пропавшими без вести.

    По словам эвакуированных, потоки воды и оползни обрушились в пятницу на палатки и общественные кухни, лагеря паломников завалены грязью и камнями. В настоящее время людей перевозят в лагеря временного размещения. Спасательные команды ведут поиск пропавших.

    В Джамму и Кашмире, единственном регионе Индии, где большинство населения составляют мусульмане, с 30 июня после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией COVID-19, проходит амарнатх-ятра: тысячи людей начинают из города Джамму путешествие к священной горной пещере Амарнатх. Согласно традиции, к святыне необходимо идти только пешком, при этом пещера бывает открыта для посещения лишь около четырех месяцев в году, а время паломничества ограничено 40-45 днями.

    Превращенная в храм пещера расположена в предгорьях на высоте 3,8 тыс. метров. Большую часть года ее скрывает снег.

    Обнаружена пещера была в XV веке и сразу же стала местом массового поклонения последователей индуизма.

    Фото: AP Photo/Anupam Nath

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

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