Около 15 тыс. абитуриентов сдали документы для участия в конкурсе грантов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня по всей стране стартовала кампания по приему заявлений для участия в конкурсе по присуждению образовательных грантов, который продлится до 20 июля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

На данный момент около 15 тысяч абитуриентов изъявили желание участвовать в конкурсе грантов и сдали свои документы. Наибольшее количество заявлений поступило на направления «Педагогические науки» и «Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли» - по 3 тыс. заявлений.

В этом году прием документов осуществляется в онлайн формате посредством еGov, так и офлайн – через приемные комиссии вузов. Также будет работать виртуальная приемная комиссия вузов. Подача документов возможна в любом вузе (по месту нахождения).

Однако сегодня наблюдались технические проблемы у некоторых граждан при использовании услуги в связи с техническими сбоями на стороне ИС НОБД. В данный момент Министерством науки и высшего образования при поддержке Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности ведутся работы по устранению сбоев на стороне ИС НОБД.

Для зачисления на обучение в отечественные вузы абитуриентам необходимо предоставить удостоверение личности, сертификат ЕНТ, фото размером 3×4, аттестат о среднем образовании (диплом для выпускников организаций ТиПО), также другие подтверждающие документы для участия в конкурсе грантов по льготным категориям.