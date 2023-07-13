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    Около 15 тыс. абитуриентов сдали документы для участия в конкурсе грантов

    13 Июля 2023, 21:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня по всей стране стартовала кампания по приему заявлений для участия в конкурсе по присуждению образовательных грантов, который продлится до 20 июля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

    На данный момент около 15 тысяч абитуриентов изъявили желание участвовать в конкурсе грантов и сдали свои документы. Наибольшее количество заявлений поступило на направления «Педагогические науки» и «Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли» - по 3 тыс. заявлений.

    В этом году прием документов осуществляется в онлайн формате посредством еGov, так и офлайн – через приемные комиссии вузов. Также будет работать виртуальная приемная комиссия вузов. Подача документов возможна в любом вузе (по месту нахождения).

    Однако сегодня наблюдались технические проблемы у некоторых граждан при использовании услуги в связи с техническими сбоями на стороне ИС НОБД. В данный момент Министерством науки и высшего образования при поддержке Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности ведутся работы по устранению сбоев на стороне ИС НОБД.

    Для зачисления на обучение в отечественные вузы абитуриентам необходимо предоставить удостоверение личности, сертификат ЕНТ, фото размером 3×4, аттестат о среднем образовании (диплом для выпускников организаций ТиПО), также другие подтверждающие документы для участия в конкурсе грантов по льготным категориям.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Образование Вузы Миннауки и высшего образования РК
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