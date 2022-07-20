Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Сельское хозяйство

    Около 15 млн га общественных пастбищ не хватает по Казахстану - Генпрокуратура

    20 Июля 2022, 10:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопросы рационального использования пастбищных участков и обеспечение их доступности находятся на постоянном контроле органов прокуратуры. Только за последние три года прокуроры установили 18 млн га пустующих и 3 млн га незаконно выданных пастбищ, из них государству возвращены 5 млн и вовлечены в оборот 4 млн га. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

    Результаты работы показали, что лица, не имеющие возможности для освоения участков, создают искусственный дефицит земель. По этой причине добросовестные фермеры и сельское население лишаются возможности пользования пастбищами, что со временем приводит к их деградации.

    «На сегодня установлено, что по стране не хватает около 15 млн га общественных пастбищ, что создает проблемы с выпасом скота личных подсобных хозяйств. Для улучшения ситуации в текущем году совместно с Министерством сельского хозяйства планируется дополнительно вернуть государству 5 млн га. По нашим мерам на местах акиматы утвердили планы управления общественными пастбищами. Это позволит не допускать передачу пастбищных угодий близ сельских населенных пунктов частным лицам», - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

    Вместе с тем, за нарушения при предоставлении пастбищ и отсутствие должного контроля по актам надзора органов прокуратуры к дисциплинарной ответственности привлечены 520 должностных лиц, в том числе 42 за поступки, дискредитирующие государственную службу.

    Работа в данном направлении продолжается, отметили в Генпрокуратуре.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Генпрокуратура Сельское хозяйство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Поголовье племенного скота растет в Карагандинской области
    Более 220 тысяч тонн подсолнечного масла экспортировал Казахстан в 2022 году
    Повлияет ли жара на урожай – комментарий главы Минсельхоза
    3,5 тысячи га пастбищных земель вернули государству в Алматинской области
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков