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    Около 1480 человек полностью привились против КВИ в Казахстане за сутки

    20 Августа 2022 09:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК обновило статистику по количеству вакцинированных граждан от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    По состоянию на 20 августа в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции привились 9 577 178 человек, вторым компонентом - 9 357 221 человек.

    На 19 августа, в Казахстане два компонента прививок против КВИ получили 9 млн 355 тыс. 742 человека. То есть за сутки прирост полностью вакцинированных составил 1 479 человек.
    #Здравоохранение #Коронавирус в РК #Вакцинация
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