Около 145 тысяч подростков привились первым компонентом от COVID-19 в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована информация о вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин против коронавируса в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

По данным на 11 декабря 2021 года, вакциной Pfizer привито: первым компонентом - 181 037 человек, вторым компонентом - 14 580 человек.

Из них первой дозой: п одростки – 144 613, б еременные женщины – 10 645, к ормящие женщины – 25 779.

Второй дозой: п одростки – 10 690, б еременные женщины – 1 141, к ормящие женщины – 2 749.



