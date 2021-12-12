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Около 145 тысяч подростков привились первым компонентом от COVID-19 в Казахстане
12 Декабря 2021 08:42
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована информация о вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин против коронавируса в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
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По данным на 11 декабря 2021 года, вакциной Pfizer привито: первым компонентом - 181 037 человек, вторым компонентом - 14 580 человек.
Из них первой дозой: п одростки – 144 613, б еременные женщины – 10 645, к ормящие женщины – 25 779.
Второй дозой: п одростки – 10 690, б еременные женщины – 1 141, к ормящие женщины – 2 749.
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