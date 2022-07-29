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    Около 141 тыс. кормящих женщин полностью привились против коронавируса в РК

    29 Июля 2022, 10:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    По состоянию на 29 июля, вакциной «Pfizer» привились первым компонентом - 1 233 381 человек, вторым компонентом – 1 183 829 человек. Из них: первую дозу получили 871 036 подростков, 41 390 беременных женщин, 145 131 кормящая женщина. Второй дозой привились 852 733 подростка, 39 106 беременных женщин, 140 807 кормящих женщин.

    Всего на 29 июля в Казахстане первым компонентом вакцин против коронавирусной инфекции привились 10 783 798 человек, вторым компонентом - 10 514 609 человек. Ревакцинировано 5 012 630 казахстанцев.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Здравоохранение Минкультуры Коронавирус в РК Вакцинация
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