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    Около 1400 дополнительных мест в секциях выделили в Карагандинской области

    22 Сентября 2022, 15:48

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области увеличился охват детей дополнительным образованием. В регионе выделено ещё 1397 бесплатных мест в кружках и секциях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Благодаря выделенным дополнительным местам, дети могут посещать занятия по компьютерной грамотности, 3D-моделированию и робототехнике, попробовать себя в роли экобиологов и туристов, реализовать свои творческие способности в декоративно-прикладном искусстве.

    Работа по размещению государственного заказа по линии образования в области идёт с начала года. В январе бесплатными кружками и секциями охватили 963 ребенка. Из-за большого спроса в августе финансирование было продолжено.

    И дополнительно выделено 1397 бесплатных мест в следующих организациях:

    165 мест – для занятий декоративно-прикладным искусством в кружке «Қос алқа» в детской школе искусств «Мирас» села Доскей Бухар-Жырауского района.

    195 мест - в кружке экобиологии в Центре дополнительного образования «Руханият» Бухар-Жырауского района.

    258 мест – в кружке «Малая компьютерная академия» при ТОО «ITSTEP ACADEMY KRG» (г. Караганда).

    275 мест - для занятий робототехникой и 3D-моделированием в ТОО «Logic-soft» (г. Караганда).

    217 мест – для изучения азов компьютерной грамотности в ТОО «Sanasoft co.» (г. Караганда).

    5 мест - в военно-патриотической секции «Юный патриот» в Детско-юношеском центре «Жастар» Осакаровского района.

    142 места – в военно-патриотической секции «Патриоты Казахстана» в Темиртауском молодёжном клубе.

    140 мест - для занятий в секциях «Экотуризм», «Пеший туризм», «Альпинизм», «Велотуризм» и в кружке будущих дизайнеров на базе Станции юных туристов Каркаралинского района.

    Для того, чтобы записать ребёнка в перечисленные кружки и секции на бесплатной основе, необходимо подать заявку через информационную систему е-daryn.kz или непосредственно в самой организации.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Караганда
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