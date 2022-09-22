Около 1400 дополнительных мест в секциях выделили в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области увеличился охват детей дополнительным образованием. В регионе выделено ещё 1397 бесплатных мест в кружках и секциях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Благодаря выделенным дополнительным местам, дети могут посещать занятия по компьютерной грамотности, 3D-моделированию и робототехнике, попробовать себя в роли экобиологов и туристов, реализовать свои творческие способности в декоративно-прикладном искусстве.

Работа по размещению государственного заказа по линии образования в области идёт с начала года. В январе бесплатными кружками и секциями охватили 963 ребенка. Из-за большого спроса в августе финансирование было продолжено.

И дополнительно выделено 1397 бесплатных мест в следующих организациях:

165 мест – для занятий декоративно-прикладным искусством в кружке «Қос алқа» в детской школе искусств «Мирас» села Доскей Бухар-Жырауского района.

195 мест - в кружке экобиологии в Центре дополнительного образования «Руханият» Бухар-Жырауского района.

258 мест – в кружке «Малая компьютерная академия» при ТОО «ITSTEP ACADEMY KRG» (г. Караганда).

275 мест - для занятий робототехникой и 3D-моделированием в ТОО «Logic-soft» (г. Караганда).

217 мест – для изучения азов компьютерной грамотности в ТОО «Sanasoft co.» (г. Караганда).

5 мест - в военно-патриотической секции «Юный патриот» в Детско-юношеском центре «Жастар» Осакаровского района.

142 места – в военно-патриотической секции «Патриоты Казахстана» в Темиртауском молодёжном клубе.

140 мест - для занятий в секциях «Экотуризм», «Пеший туризм», «Альпинизм», «Велотуризм» и в кружке будущих дизайнеров на базе Станции юных туристов Каркаралинского района.

Для того, чтобы записать ребёнка в перечисленные кружки и секции на бесплатной основе, необходимо подать заявку через информационную систему е-daryn.kz или непосредственно в самой организации.



