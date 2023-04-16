Около 140 млрд тенге выделят на диагностику и лечение жителей Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В этом году на диагностику и лечение жителей Карагандинской области фонд медстрахования направит более 139 млрд тенге. Договоры заключены со 105 медицинскими организациями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Из более 139 млрд тенге 77,3 млрд пойдут на покрытие расходов гарантированного объема бесплатной медпомощи (ГОБМП). Оставшиеся 62,1 млрд тенге будут израсходованы по пакету ОСМС.

«Регулярность и достаточность финансирования, то есть участие населения в системе ОСМС, непосредственно влияют на доступность и качество медпомощи. Оказание медицинской помощи – недешевое удовольствие, особенно при высокотехнологичных операциях. К примеру, стоимость нейрохирургических, кардиохирургических операций, экстракорпорального оплодотворения превышает миллион тенге, курс лечения пациента с онкогематологическим заболеванием может стоить несколько десятков миллионов тенге. Это лечение Фонд медстрахования оплачивает в том числе из средств, которые поступают в фонд», – сказал директор карагандинского филиала фонда медстрахования Фазыл Копобаев.

В сравнении с предыдущим годом увеличено финансирование на оплату скорой медицинской помощи, стационарозамещающей, паллиативной помощи, а также на диагностику и лечение при онкологических и онкогематологических заболеваниях.



