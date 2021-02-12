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    Около 14 млн тенге бюджетных средств присвоила бухгалтер детсада в Аксу

    12 Февраля 2021, 17:01

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В городе Аксу Павлодарской области бухгалтер детского сада необоснованно зачисляла на банковские карточки себе и родственнику деньги, предназначенные для расчёта с поставщиками продуктов питания и зарплат работников детсада, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Департамент внутреннего государственного аудита по Павлодарской области выявил факт хищения бюджетных средств бухгалтером одного из детских садов города Аксу», - сообщил прессе главный специалист отдела департамента внутреннего госаудита Куаныш Исеев.

    По информации руководителя отдела департамента Анар Муратовой, аудит был проведён на основании обращения.

    «Аудитом установлено, что бухгалтер предприятия производила необоснованное зачисление на личный карт-счёт себе и близкому родственнику денежных средств, которые предназначались для расчёта с поставщиками продуктов питания и заработной платы работников предприятия», - отметил К. Исеев.

    Общая сумма присвоенных и растраченных бюджетных средств за 2020 год составила около 14 миллионов тенге.

    Материалы аудита переданы в департамент экономических расследований по Павлодарской области для принятия процессуального решения.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Борьба с преступностью Коррупция Минфин РК Общество
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