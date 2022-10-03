Около 1300 тонн товарной рыбы планируют вырастить в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Объем выращенной товарной рыбы за прошлый год достигнут полностью. В этом году планируется получить 1297 тонн товарной рыбы. Об этом сообщил руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мурат Кусаинов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

«Согласно программе развития рыбного хозяйства к 2030 году в области планируется ежегодно получать 9 тыс. 774 тонн товарной рыбы, из них: 8 тыс. 578 тонн лососевых, 1 151 тонну карповых и 45 тонн осетровых видов рыб. Объем выращенной товарной рыбы за 2021 год выполнен полностью и составил 480 тонн. В 2022 году запланировано достичь объема 1297 тонн товарной рыбы», - рассказал на брифинге региональной службы коммуникаций Восточно-Казахстанской области М.Кусаинов, добавив, что Усть-Каменогорский мукомольный комбинат пробно начал выпускать карповые рыбные корма. В 2021 году осуществил первую поставку 8 тонн, в текущем году 100 тонн.

Из Алматы организована поставка импортных кормов для лососевых и осетровых видов рыб. В целях сохранения рыбных запасов в естественной среде объемы зарыбления увеличены в 5 раз, а сам процесс проводится на озере Зайсан, Бухтарминском, Шульбинском, Усть-Каменогорском водохранилище и на местных водоемах, сообщил спикер.

Также он рассказал о том, что с 2021 года на базе одного из колледжей г. Семей организовано обучение рыбоводов с прохождением практики на действующих производствах. В результате реализации программы будет создано порядка 360 новых рабочих мест, объем выращивания товарной рыбы увеличится в 30 раз. На реализацию планируется привлечь 62,5 млрд тенге частных инвестиций.



