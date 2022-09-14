Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Около 130 тысяч долларов США украла домработница у жительницы ВКО

    14 Сентября 2022, 14:04

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Около 130 тысяч долларов США украла домработница у жительницы ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    На оперативный канал «102» в Усть-Каменогорске обратилась 35-летняя жительница областного центра. Она сообщила о пропаже около 130 тысяч долларов США, что в эквиваленте составляет почти 61 млн тенге. Деньги женщина хранила в сейфе на цокольном этаже дома. Получив обращение, полицейские немедленно приступили к раскрытию преступления.

    В результате принятых мер сотрудники криминальной полиции установили личность подозреваемой. Ей оказалась 21-летняя девушка, работающая у потерпевшей домработницей. Как рассказала злоумышленница, в начале августа она в первый раз украла из сейфа 10 тысяч долларов, на которые после отправилась на отдых за границу. Вернувшись из отпуска, она поняла, что владельцы дома не заметили пропажу, и продолжила работать в семье. За один месяц домработница вынесла из сейфа 130 тысяч долларов. На эти деньги она сыграла свадьбу, купила квартиру и машину.

    21-летняя злоумышленница водворена в изолятор временного содержания. По факту начато досудебное расследование по ст. 188 ч.4 УК РК «Кража, совершенная в крупном размере».


    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область Борьба с преступностью МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Костанайца арестовали за неуплату налога на транспорт
    Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
    Десять человек погибли в ДТП в Мангистауской области
    Преступная группа обкрадывала Аксуский завод ферросплавов
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    3 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    4 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
    5 Как прошел Национальный курултай в Туркестане