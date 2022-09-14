Около 130 тысяч долларов США украла домработница у жительницы ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Около 130 тысяч долларов США украла домработница у жительницы ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

На оперативный канал «102» в Усть-Каменогорске обратилась 35-летняя жительница областного центра. Она сообщила о пропаже около 130 тысяч долларов США, что в эквиваленте составляет почти 61 млн тенге. Деньги женщина хранила в сейфе на цокольном этаже дома. Получив обращение, полицейские немедленно приступили к раскрытию преступления.

В результате принятых мер сотрудники криминальной полиции установили личность подозреваемой. Ей оказалась 21-летняя девушка, работающая у потерпевшей домработницей. Как рассказала злоумышленница, в начале августа она в первый раз украла из сейфа 10 тысяч долларов, на которые после отправилась на отдых за границу. Вернувшись из отпуска, она поняла, что владельцы дома не заметили пропажу, и продолжила работать в семье. За один месяц домработница вынесла из сейфа 130 тысяч долларов. На эти деньги она сыграла свадьбу, купила квартиру и машину.

21-летняя злоумышленница водворена в изолятор временного содержания. По факту начато досудебное расследование по ст. 188 ч.4 УК РК «Кража, совершенная в крупном размере».



