Около 13 тысяч военнослужащих уже получили займы по программе «Жана баспана»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По каким условиям предоставляют кредиты для военнослужащих в Отбасы банке сообщили в ходе обсуждения в Сенате вопросов сохранения жизни и здоровья военнослужащих, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Около 13 тысяч военнослужащих уже получили займы в рамках всех наших действующих программ», - сообщила представитель Отбасы банка, отвечая на вопросы депутатов об обеспечении военных жильем.

Ставки для получателей жилищных выплат в рамках программы «Жана баспана» ниже тех ставок, которые предоставляются обычным клиентам.

«Промежуточные ставки по промежуточным займам для получателей жилищных выплат, где первоначальный взнос 50%, составляют 6%, такой ставки для других наших вкладчиков нет. Это минимальная ставка, которую мы сейчас можем дать и по займам, где первоначальный взнос составляет 15%, 8% годовых. Ставка ниже рыночной. У нас ставка покрывает только наши операционные расходы и стоимость фондирования», - пояснила представитель банка.



