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    Около 13 млн тенге украли из банкомата в Алматинской области

    15 Августа 2023, 00:40

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Подозреваемых в краже денег из банкомата задержали в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    14 августа в 13:42 в УП Карасайского района обратилась гражданка А., 1988 г.р., о том, что около 08:00 часов неизвестные в медицинских масках, подобрав ключи, из банкомата, расположенного в селе Алмалыбак, совершили кражу 12 млн 882 тысяч тенге.

    Данный факт был зарегистрирован в районной полиции по ч. 4 ст. 188 УК РК. Подозреваемые граждане А., 1998 и 1999 г.р., являются жителями Каскелена.

    Задержанные водворены в ИВС.

    Вещественные доказательства в виде украденных денежных средств уже изъяты и приобщены к материалам дела. Проводятся необходимые следственные мероприятия с назначением экспертных проверок. Лица проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматинская область Борьба с преступностью Видео МВД РК Криминал полиция
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