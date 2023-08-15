Около 13 млн тенге украли из банкомата в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Подозреваемых в краже денег из банкомата задержали в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

14 августа в 13:42 в УП Карасайского района обратилась гражданка А., 1988 г.р., о том, что около 08:00 часов неизвестные в медицинских масках, подобрав ключи, из банкомата, расположенного в селе Алмалыбак, совершили кражу 12 млн 882 тысяч тенге.

Данный факт был зарегистрирован в районной полиции по ч. 4 ст. 188 УК РК. Подозреваемые граждане А., 1998 и 1999 г.р., являются жителями Каскелена.

Задержанные водворены в ИВС.

Вещественные доказательства в виде украденных денежных средств уже изъяты и приобщены к материалам дела. Проводятся необходимые следственные мероприятия с назначением экспертных проверок. Лица проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям.