Около 1200 тонн продукции привезли на ярмарку в столицу из СКО и Актюбинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Около 1200 тонн продукции представили сельхозпроизводители из Северо-Казахстанской и Актюбинской областей на столичной ярмарке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Почти 130 сельхозпроизводителей и перерабатывающих предприятий представили в Астане около 1200 тонн своей продукции: мясо и мясопродукты, овощи, картофель, молочные, хлебобулочные изделия, фрукты и бахчевые, мед, фруктовые соки, консервированные продукты, яйца.

Всю продукцию можно приобрести на 15-20% дешевле рыночных цен.

«Хоть мне и 72 года, хожу на ярмарки постоянно. Всегда покупаю молоко, сметану, творог. Люблю домашние продукты. Здесь хорошо - и продукты свежие, и цены недорогие. Что пенсионерке еще нужно?» – поделилась впечатлениями жительница столицы Надежда Самольянова.

Кроме того, артисты и творческие коллективы двух областей подготовили для гостей ярмарки концертную программу.

Место проведения: площадка возле стадиона «Астана-Арена», по адресу: Туран, 48.

Ярмарки проходят каждые выходные до 30 октября.

Следующими свою продукцию представят предприниматели Павлодарской области – 15-16 октября.





Фото: пресс-служба акимата Астаны



