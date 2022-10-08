Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Около 1200 тонн продукции привезли на ярмарку в столицу из СКО и Актюбинской области

    8 Октября 2022, 19:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Около 1200 тонн продукции представили сельхозпроизводители из Северо-Казахстанской и Актюбинской областей на столичной ярмарке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

    Почти 130 сельхозпроизводителей и перерабатывающих предприятий представили в Астане около 1200 тонн своей продукции: мясо и мясопродукты, овощи, картофель, молочные, хлебобулочные изделия, фрукты и бахчевые, мед, фруктовые соки, консервированные продукты, яйца.

    Всю продукцию можно приобрести на 15-20% дешевле рыночных цен.

    «Хоть мне и 72 года, хожу на ярмарки постоянно. Всегда покупаю молоко, сметану, творог. Люблю домашние продукты. Здесь хорошо - и продукты свежие, и цены недорогие. Что пенсионерке еще нужно?» – поделилась впечатлениями жительница столицы Надежда Самольянова.

    Кроме того, артисты и творческие коллективы двух областей подготовили для гостей ярмарки концертную программу.

    Место проведения: площадка возле стадиона «Астана-Арена», по адресу: Туран, 48.

    Ярмарки проходят каждые выходные до 30 октября.

    Следующими свою продукцию представят предприниматели Павлодарской области – 15-16 октября.


    Фото: пресс-служба акимата Астаны

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана Актюбинская область Северо-Казахстанская область
    Новости по теме
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая