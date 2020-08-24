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    Около 120 алматинцев зарегистрировались для участия в праймериз

    24 Августа 2020, 17:44

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В городе Алматы за неделю на участие в праймериз партии «Nur Otan» зарегистрировалось порядка 120 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы Алматинского городского филиала партии «Nur Otan» за прошедшую неделю в мегаполисе заявки на регистрацию на праймериз подали более 120 человек, из них порядка 33% женщин и более 30% молодежи до 35 лет, также в числе зарегистрированных люди с особенными потребностями, многодетные матери, волонтеры и другие.

    Регистрация участников продлится до 28 августа, после окончания регистрации 30 августа будут опубликованы полные списки с именами тех, кто подал заявки для участия в праймериз партии.

    Затем начнутся новые этапы: подготовка кандидатов к агитации, агитационная работа, проведение голосования, подготовка списков.

    Напомним, в Казахстане с 17 августа стартовал первый этап праймериз - регистрация участников претендентов в кандидаты. Электронное голосование пройдет с 1 по 3 октября онлайн посредством новой информационной системы «Праймериз».

    Ранее о ходе проведения праймериз в Алматы рассказал первый заместитель председателя алматинского городского филиала партии «Nur Otan» Станислав Канкуров.

    Напомним, 5 июня 2020 года сообщалось, что Первый Президент страны, Лидер партии «Nur Otan» Нурсултан Назарбаев подписал Постановление о проведении праймериз с 17 августа по 3 октября текущего года.

    Как отметил первый зампред партии Бауыржан Байбек, основная цель праймериз - выявление на основе конкурентной борьбы новых лидеров для дальнейшего формирования партийных списков на предстоящих выборах в Мажилис и маслихаты всех уровней.

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Алматы Нур Отан Политические партии Общество
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