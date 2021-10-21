Около 1000 заявок поступило на участие в программе «Elorda Zhastary» в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане с каждым днем растет число молодых людей, желающих стать участником программы «Elorda Zhastary», стартовавшей в этом году. На сегодняшний день от астанчан поступило около 1000 заявок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Прием заявок на участие в жилищной программе завершится сегодня, 21 октября в 23:59 часов.

Данная программа рассчитана на жителей столицы в возрасте до 35 лет (35 лет включительно), при этом возраст супруга или супруги, если заявитель состоит в браке, не имеет значения. Также могут участвовать граждане, не относящиеся к той или иной сфере деятельности, но состоящие в очереди на жилье по категории «Дети-сироты» в городе Нур-Султан.

Условия программы «Elorda Zhastary»:

- Стать вкладчиком «Отбасы банка» (иметь депозит не менее 1.8 млн тенге); - Сумма кредита - до 18 млн тенге; - Процентная ставка – 5% годовых; - Первоначальный взнос 10%; - Срок кредита до 25 лет; - Жилье, строящееся по договору долевого участия при наличии гарантии АО «КЖК» на вводимое в эксплуатацию жилье на первичном/вторичном рынках.

Наряду с вышеперечисленными условиями претендент на участие в программе и члены его семьи последние 5 лет не должны иметь в собственности жилье или арендное жилье с правом выкупа. Также обязательно наличие постоянной регистрации в г. Нур-Султане не менее последнего 1 года непрерывно на заявителя и регистрация в г. Нур-Султане членов семьи заявителя.

Еще одно условие – это доход претендента на участие в программе. За последние 6 месяцев в расчете на 1 члена семьи доход не должен превышать 6 прожиточных минимумов или 205 812 тенге на одного члена семьи (за вычетом пенсионных отчислений, индивидуального подоходного налога и иных обязательных отчислений). Например: если заявитель состоит в браке и имеет двоих несовершеннолетних детей, совокупный доход супругов с учетом состава семьи не должен превышать 823 248 тенге (4*205 812=823 248) в месяц, главное -доход должен быть меньше этой суммы.

Прием заявок осуществляется только электронно через портал qatysu.zhilfond.kz.

Количество подавших заявки на участие в программе по сферам деятельности выглядит следующим образом:

- в сфере здравоохранения - 266; - в сфере образования - 227; - в сфере культуры - 52; - в сфере спорта - 20; - преподавателей и научных работников вузов и НИИ - 69; - работников социальной сферы - 57; - сотрудников СМИ - 49; - коммунальных предприятий и учреждений - 126; - детей-сирот - 10; - сотрудников полиции - 35; - сотрудники ДЧС города - 43.

Отметим, реализовать данную жилищную программу для молодежи помогает программа акимата «Elorda Jastary» на 2021-2023 годы. Программа «Elorda Jastary» нацелена на оказание всецелой поддержки молодежи, в том числе по линии жилья. Кроме того, в программе «Elorda Jastary» также есть направления по линии образования, трудоустройства, проведению досуга и др.

Напомним, 14 октября, в столице стартовал прием заявок на участие в специальной жилищной программе для молодежи «Elorda Jastary».