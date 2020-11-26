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    Около 1000 км дорог заасфальтировали и отремонтировали в этом году в Павлодарской области

    26 Ноября 2020, 14:55

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Об особенностях реализации «Дорожной карты занятости» в Павлодарской области рассказал глава региона Абылкаир Скаков. На пресс-конференции в СЦК аким отметил, что госпрограмма позволила региону обзавестись двумя новыми медицинскими учреждениями и многими другими объектами, необходимыми жителям Павлодарской области, передает МИА «Казинформ».

    «В этом году при реализации «Дорожной карты сделан акцент именно на строительство . При отборе проектов отталкивались от того, что необходимо жителям области, - рассказал о подходе к реализации «ДКЗ» Скаков. - Только по «ДКЗ» в этом году строится 21 жилой дом. Большая часть приходится на Экибастуз».

    Благодаря этому в городе горняков и энергетиков в этом году жилищная очередь сократится более чем на 1000 человек, а в Иртышском районе - почти на треть.

    «Другими словами, 227 проектов «ДКЗ» не только выполняют миссию программы по обеспечению занятости, но и частично решают многолетние вопросы жителей. Кроме жилья, это благоустройство дворов, асфальтирование дорог, строительство инфраструктуры для орошения и другое», - сказал аким Павлодарской области.

    По его информации, в регионе в этом году заасфальтировали и отремонтировали около 1000 километров дорог. Причем пятую часть впервые застелили дорожным полотном, то есть ранее это были грунтовые дороги. Около 200 социальных объектов – больниц, школ, спортивных и культурных учреждений – строят и ремонтируют в этом году в Павлодарской области. К концу года очищенной водой будут обеспечены 205 тысяч жителей сел Павлодарской области.

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    Павлодарская область ЖКХ Акимат Строительство Занятость Дороги
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