Около 1000 человек погибли в ДТП с начала года - МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 47 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Жандос Мураталиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Из-за неправильных действий и ошибок водителей, а также нарушений ими правил дорожного движения на дорогах страны за полугодие зарегистрировано более 6 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло около тысячи человек, более 8 тысяч получили травмы. Только за минувшие сутки в стране зарегистрировано 47 дорожно-транспортных происшествий, 13 человек погибли и 55 получили различные телесные повреждения», - сообщил Жандос Мураталиев на онлайн-брифинге ведомства.

По его словам, основной причиной дорожно-транспортных происшествий является, в первую очередь, недисциплинированность водителей, из-за чего совершается выезд на встречную полосу движения, превышается допустимая скорость движения, нарушается маневрирование, а управление транспортом осуществляется зачастую в утомленном состоянии. При этом присутствие ребенка в салоне автомобиля не всегда останавливает водителей от нарушений правил дорожного движения.

Председатель Комитета привел несколько примеров относительно произошедших смертельных ДТП. Как он проинформировал, около 2:30 часов 18 июля в Западно-Казахстанской области водитель автомашины марки «Nissan Maxima» при обгоне, выехав на встречную полосу движения, допустил столкновение с автомашиной марки «Лада 11183». В результате дорожного происшествия погибли восемь человек, из них двое детей 10 и 13 лет.

«Также 16 июля текущего года около 03:00 часов ночи на трассе в Карагандинской области, утомленный водитель передал управление микроавтобусом «Mersedes-benz Sprinter» своему несовершеннолетнему родственнику, который, выехав на встречную полосу движения, совершил лобовое столкновение с автомашиной «MAN». В результате несовершеннолетний водитель микроавтобуса и семь пассажиров погибли, а девять пассажиров доставлены в больницу», - сказал глава Комитета административной полиции.

«16 июля текущего года после 0:00 часов ночи в Жамбылской области, на автодороге «Западная Европа-Западный Китай», водитель междугороднего маршрутного автобуса, выехав на полосу встречного движения, допустил столкновение с автомобилем марки «Toyota Camry», после чего съехал в кювет. В результате ДТП водитель и три пассажира погибли, еще три человека госпитализированы», - сообщил Ж. Мураталиев.

Ранее сообщалось, что Министерством внутренних дел на территории страны с 18 июля стартовал месячник по безопасности дорожного движения.