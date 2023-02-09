Около 100 юрт отправят казахстанцы пострадавшим в Турции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Журналист Нурбек Бекбау поделился данными по сбору средств для оказания помощи пострадавшим в Турции из-за землетрясения. По его словам, казахстанцы отправят в Турцию около 100 юрт, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы смогли собрать свыше 20 млн тенге. Уже перечислили деньги на покупку 45 юрт, которые стоят 17 млн 300 тысяч тенге. На оставшуюся сумму, 2 млн 700 тысяч тенге планируется закупить предметы быта», - рассказал Нурбек корреспонденту МИА «Казинформ».

На кадрах видно, как 45 юрт загружают в грузовые машины. Юрты отвезли на склад авиакомпании Turkish Airlines, который расположен в аэропорту Алматы. Завтра утром на большом самолете уже отправят в Турцию. В Турцию также летит журналист Нурбек Бекбау вместе с 12 добровольцами, которые помогут построить там юрты.

По его словам, казахстанские предприниматели тоже отозвались помочь. Они уже закупили около 50 юрт. Таким образом, около 100 юрт отправят казахстанцы в Турцию.

Сбор уже закрыт.

Ранее сбор предложил открыть журналист Нурбек Бекбау. Его инициативу затем поддержал известный казахстанский певец Сакен Майгазиев. Неравнодушные граждане с 7 февраля начали отправлять средства.





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