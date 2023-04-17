Около 100 водителей наказаны за вывоз ГСМ на юге Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской и Туркестанской областях с 10 апреля органы внутренних дел совместно с инспекцией транспортного контроля проводили рейдовые мероприятия по недопущению вывоза из страны горюче-смазочных материалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Особое внимание сотрудники полиции уделяли установке дополнительных топливных баков без соответствующих разрешений. За данное нарушение предусмотренна административная ответственность по части 7 статьи 590 Кодекса об административных правонарушениях. Статья предусматривает наказание в виде штрафа в 15 МРП. В 2023 году эта сумма составляет 51 750 тенге.

«По итогам оперативно-профилактического мероприятия за эти нарушения привлечено 95 водителей. По 27 административным материалам транспортным средствам запрещена дальнейшая эксплуатация», - сообщила официальный представитель пресс-службы Министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбек во время онлайн-брифинга.

Напомним, в конце января текущего года был продлен запрет на вывоз из страны автомобильным транспортом бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов еще на полгода.