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    Около 100 тысяч детей в столице обеспечены бесплатным горячим питанием

    21 Декабря 2022, 17:08

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пристальное внимание в Астане уделяется вопросу соцзащиты и охраны здоровья детей. О том, какая помощь оказывается несовершеннолетним, сообщил заместитель акима Астаны Есет Байкен, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

    На сегодня около 100 тысяч детей в городе обеспечены бесплатным горячим питанием, безвозмездным проездом на общественном городском транспорте.

    В этом году порядка 17 тысяч детей охвачены программой «Всеобуч». С начала года адресную соцпомощь получили 4,2 тысячи семей, в том числе 13 265 детей.

    «В зоне пристального внимания находятся дети с особыми образовательными потребностями. Ежегодно увеличивается количество коррекционных, психолого-медико-педагогических кабинетов. Так, с начала года дополнительно открыли кабинет поддержки инклюзии, кабинет психолого-педагогической коррекции, психолого-медико-педагогическую консультацию. В столице осуществляют работу 80 автомашин службы «Инватакси», которые охватывают 810 детей с особыми потребностями», - сообщил Есет Байкен.

    Также одним из приоритетных является вопрос здоровья детей. В столице функционируют 37 медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь детям (16 государственных, 21 частных в рамках госзаказа) и 3 детских стационаров (инфекционный, хирургический, соматический).

    С начала года реабилитационными услугами охвачено 3,9 тысячи детей с особыми потребностями. Скрининговыми обследованиями детей в возрасте от 0 до 17 лет было охвачено 95% детей.

    Акушерские блоки многопрофильных стационаров города полностью оснащены оборудованием для проведения необходимого скрининга.
    Астана Образование Общество
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