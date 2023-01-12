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    Около 100 тысяч британских госслужащих выйдут на забастовку

    12 Января 2023, 19:00

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Около 100 тысяч государственных служащих Великобритании примут участие в запланированной на 1 февраля забастовке, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Национальный исполнительный комитет Союза общественных и коммерческих служб (Public and Commercial Services Union, PCS) согласился объявить однодневную забастовку 1 февраля для всех своих членов в организациях, в которых за забастовку во время голосования прошлого года высказались более 50% членов», - говорится в сообщении профсоюза, представляющего интересы государственных служащих Великобритании.

    Акция станет крупнейшей стачкой британских госслужащих за последние годы. В ней примут участие сотрудники 124 правительственных учреждений по всей стране, включая работников кабинета министров, министерств внутренних дел, транспорта, образования, здравоохранения и социального обеспечения.

    Забастовка государственных служащих пройдет на фоне масштабных акций протеста железнодорожников, водителей автобусов, медсестр и работников скорой помощи Великобритании, требующих существенного повышения заработной платы и улучшения условий труда.


    Фото: REUTERS/Toby Melville

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Великобритания Мировые новости
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