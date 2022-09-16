Около $100 тыс. пыталась вывезти казахстанка в Турцию

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Туркестанской области предотвратил незаконный вывоз незадекларированной валюты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента.

«Почти $100 тыс. США пыталась вывезти из страны гражданка Казахстана, которая ехала в Турцию. Иностранная валюта без таможенного декларирования обнаружили в рюкзаке пассажирки.

Женщине назначили наказание в виде штрафа в размере 40 месячных расчетных показателей. Изъятые деньги обращены в доход государства», - проинформировали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что более 3 кг золота пытались вывезти из Алматы в Дубай. Контрабанда осуществлялась в обход госконтроля и путем подкупа должностных лиц транспортной полиции.



