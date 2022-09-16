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    Около $100 тыс. пыталась вывезти казахстанка в Турцию

    16 Сентября 2022, 20:00

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Туркестанской области предотвратил незаконный вывоз незадекларированной валюты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента.

    «Почти $100 тыс. США пыталась вывезти из страны гражданка Казахстана, которая ехала в Турцию. Иностранная валюта без таможенного декларирования обнаружили в рюкзаке пассажирки.

    Женщине назначили наказание в виде штрафа в размере 40 месячных расчетных показателей. Изъятые деньги обращены в доход государства», - проинформировали в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что более 3 кг золота пытались вывезти из Алматы в Дубай. Контрабанда осуществлялась в обход госконтроля и путем подкупа должностных лиц транспортной полиции.


    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Туркестанская область Борьба с преступностью Регионы Туркестан
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