Около 100 тыс. га земли необходимо для 80% потребления собственного сахара

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По расчетам НПП «Атамекен» необходимо около 100 тыс. га земли для обеспечения 70-80% потребления собственного сахара. Об этом на пресс-конференции заявил директор департамента АПК по пищевой промышленности НПП «Атамекен» Ербол Есенеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом ситуация по сахару остается напряженной. Мы понимаем, что отечественное производство сахара минимальное. В этом году засеяли всего 12 тыс. га земли. По предварительным подсчетам, даже с урожайностью 40 тонн с га соберем максимум 50 тыс. тонн сахара. Это всего 8-9 % от потребности. Импортный бразильский сахар, который завозится в страну, недешевый. Поэтому, предвещая все проблемы, два месяца назад совместно с сахарными заводами, аграриями Алматинской и Жамбылской области провели работу на предмет того, что необходимо для обеспечения производства собственного сахара?», - пояснил журналистам Ербол Есенеев.

Спикер выделил несколько факторов, влияющих на обеспечение производства собственного сахара. Ключевой – это земля. По расчетам нацпалаты «Атамекен», необходимо около 100 тыс. га для обеспечения хотя бы 70-80% потребления собственного сахара.

«Второй фактор – технологии. Сейчас мы собираем всего 40 тонн с га сахарной свеклы. Чтобы быть эффективным, нужно собирать как минимум 70 тонн с га. Для этого нужны семена, дождевальные установки, современные технологии орошения. «Атамекен» совместно с регионами и профильными ассоциациями разработали детальную программу, что нужно сделать в ближайшие 5-7 лет, чтобы выйти на самообеспеченность. Понятно, что это серьезный путь, требующий больших инвестиций от государства, большой ответственности со стороны бизнеса, но этот вопрос можно решить», - считает Е. Есенеев.

Сегодня в здании НПП «Атамекен» прошла пресс-конференция по итогам расширенного заседания Правительства и исполнению поручений, озвученных Главой государства.

На расширенном заседании Правительства Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил оперативно разработать отдельный отраслевой проект по развитию сахарной отрасли. Позором назвал Глава государства ситуацию с сахаром в магазинах.