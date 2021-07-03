Около 100 семей стали новоселами в Акмолинской области в преддверии Дня столицы

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В преддверии Дня столицы, рамках 30-летия Независимости страны в ряде регионов Акмолинской области вручены ключи от квартир, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

Сегодня 30 семей областного центра и 36 семей села Зеренда получили ключи от квартир в новых домах, построенных для очередников и социально уязвимых слоев населения.

С радостным событием акмолинцев поздравил аким области Ермек Маржикпаев.

«В рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан мне очень приятно разделить вместе с вами радость этого замечательного события – вручения ключей от новых квартир, которого так долго ждали наши жители. Поздравляю вас с новосельем!» - подчеркнул руководитель региона.

Семья Гульнары Кажимовой встали на очередь на жилье в 2013 году по категории молодая семья.

«Сегодня наступил нас счастливый день. Мы получили нашу квартиру, чему очень рады. Теперь у нас есть свое уютное гнездышко», – поделилась Гульнара Кажимова.

Отметим, что в Зерендинском районе для социально-уязвимых слоев населения планируется строительство еще одного 45-квартирного жилого дома. В Кокшетау в этом году в рамках госпрограммы строятся еще 17 многоквартирных жилых домов.

Также на днях 32 семьи Есильского района стали новоселами в многоэтажном доме, построенном в райцентре.

Первыми жильцами нового жилого дома стали многодетные семьи, дети сироты, а также в целях закрепления кадров на местах жильем были обеспечены медицинские работники, работники сферы образования и жители, жилье которых признано аварийным, многие из которых стояли в очереди на жилье долгие годы. Они уже осмотрели новые квартиры и начали строить планы по их обстановке.

К слову, только за последние четыре года реализации жилищной программы в регионе построено более 2 млн квадратных метров жилья, новоселами стали 17 тысяч семей. Активно реализуется программы «Шаңырақ» и «Бақытты отбасы».