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    Около 100 лицензий на Олимпиаду-2024 планирует получить Казахстан

    16 Апреля 2023, 17:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан планирует получить Около 100 лицензий на Олимпиаду-2024. Об этом в эксклюзивном интервью Atameken Business заявил министр культуры и спорта РК Асхат Оралов, передает МИА «Казинформ».

    По его словам, у 160 казахстанских атлетов есть перспективы получить путевки в Париж. Глава ведомства отметил, что был изучен опыт токийской олимпиады, где наша сборная, напомним, завоевала 8 бронзовых медалей. Кроме того, министерством на поддержку спорта в этом году выделено более 50 миллиардов тенге

    «Наша задача совместно с Национальным олимпийским комитетом, тренерским штабом создать все необходимые условия, чтобы спортсмен был готов к своим стартам. У нас самые амбициозные планы на эти игры и мы будем делать все что от нас зависящее для того чтобы гимн нашей страны прозвучал в Париже», - сказал Асхат Оралов

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Минкультуры Олимпиада
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