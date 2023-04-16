Около 100 лицензий на Олимпиаду-2024 планирует получить Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан планирует получить Около 100 лицензий на Олимпиаду-2024. Об этом в эксклюзивном интервью Atameken Business заявил министр культуры и спорта РК Асхат Оралов, передает МИА «Казинформ».

По его словам, у 160 казахстанских атлетов есть перспективы получить путевки в Париж. Глава ведомства отметил, что был изучен опыт токийской олимпиады, где наша сборная, напомним, завоевала 8 бронзовых медалей. Кроме того, министерством на поддержку спорта в этом году выделено более 50 миллиардов тенге

«Наша задача совместно с Национальным олимпийским комитетом, тренерским штабом создать все необходимые условия, чтобы спортсмен был готов к своим стартам. У нас самые амбициозные планы на эти игры и мы будем делать все что от нас зависящее для того чтобы гимн нашей страны прозвучал в Париже», - сказал Асхат Оралов