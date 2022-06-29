Около 100 казахстанцев лечатся от коронавируса в стационарах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 29 июня лечение от КВИ продолжают получать 528 человек (–480+ и 48 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Из них в стационарах находится 93 пациента, на амбулаторном уровне – 435 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 4 пациентов.

За прошедшие сутки в Казахстане коронавирус выявили у 110 человек, выздоровели 48.

По состоянию на 29 июня 2022 года, в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировались 9 523 631 человек, вторым компонентом - 9 306 077 человек.

Вакциной Pfizer привились: первым компонентом - 1 220 828 человек, вторым компонентом – 1 141 780 человек.



