Около 100 интернет-ресурсов заблокировали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские направили на блокировку 98 адресов интернет-ресурсов, связанных с распространением наркотических средств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, с начала года в регионе выявили 68 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, из них 20 фактов сбыта. Изъяли более 22 кг различных наркотических средств, их них свыше 800 граммов — «синтетики».

В управлении по противодействию наркопреступности напомнили, что за незаконное обращение с наркотиками без цели сбыта в особо крупном размере грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет. Альтернативного наказания нет.

«31-летний житель Петропавловска ближайшие три года проведет в местах лишения свободы. Осенью прошлого года у него изъяли свыше 11 грамм наркотика α-PvP. Синтетическое средство мужчина приобрел через так называемую «закладку». С начала этого года по уголовной статье «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта» установили уже 44 человека», - отметил начальник управления Иван Терзиди.



