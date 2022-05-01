Около 100 должностных лиц в Казахстане наказаны за некачественное строительство

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство индустрии и инфраструктурного развития провело 127 проверок домов в связи с обрушившимся потолком в столичном жилом комплексе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с нормами Предпринимательского кодекса Республики Казахстан (п. 3 ст. 144) на основании обращений физических и юридических лиц, государственных органов, а также поручений органов прокуратуры по конкретным фактам причинения вреда жизни, здоровью человека, окружающей среде и законным интересам физических и юридических лиц проводятся проверки. В настоящее время нарушения устраняются в Шымкенте и Павлодаре, а в Усть-Каменогорске и Нур-Султане все нарушения устранены. При этом ответственные лица - заказчик, подрядные организации и эксперты по техническому надзору - привлечены к административной ответственности», - сообщил Премьер-Министр Алихан Смаилов в ответ на депутатский запрос.

В частности, в отношении местных исполнительных органов Министерством индустрии и инфраструктурного развития осуществлено 127 проверок и принято 98 административных мер в отношении должностных лиц. Данные мероприятия проводятся на регулярной основе. Вместе с тем на текущий момент в целях усиления государственного контроля ведется разработка ряда законодательных поправок.

«В целях недопущения уплотнённой и хаотичной застройки, а также соблюдения требований градостроительных норм планируется внедрение градостроительной экспертизы, которая позволит исключить некачественное планирование и обеспечить эффективную застройку территорий», - заключил Алихан Смаилов.

Кроме того, предполагается наделение уполномоченного органа в сфере государственного архитектурно-строительного контроля компетенцией по участию в приемке объектов в эксплуатацию с предусмотренной ответственностью должностных лиц. Это позволит обеспечить постоянный государственный контроль на объектах.

Ранее сообщалось, что в столичном ЖК «Сат Сити» обрушился потолок. После этого депутаты Мажилиса обратились в правительство с депутатским запросом касательно проверок качество сдаваемого в эксплуатацию жилья.