Около 100 человек погибли на дорогах Карагандинской области при ДТП в этом году

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - С начала года на дорогах Карагандинской области погибли 99 человек, 258 получили травмы. Об обстановке на дорогах в регионе сообщил начальник департамента полиции Ерлан Файзуллин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ситуация на дорогах Карагандинской области остается сложной. Самое трагичное, что в ДТП получают увечья и погибают дети.

«Карагандинская область – транзитный регион, через который проходит значительный транспортный поток. Протяженность автомобильных дорог более девяти тыс. километров. По итогам семи месяцев по области возросло количество ДТП на 8,2 %, погибших – на 57 %, травмированных – на 16,7 %. Чаще всего виновниками являются водители легкового транспорта – 176 случаев, в 11 случаях – водители автобусов, в трех – водители грузового транспорта. Увеличилось число ДТП с участием несовершеннолетних – с 29 до 43 %», – сообщил Ерлан Файзуллин.

Основными причинами аварий остается несоблюдение ПДД, отсутствие у водителей транспортной дисциплины и взаимоуважения.

На дорогах республиканского значения было зафиксировано 54 ДТП, где погибли 42 и пострадали 86 человек. Наибольшее число приходится на дороги Караганда – Балхаш и Балхаш – Сарышаган.

Увеличившееся число аварий на трассе Алматы – Екатеринбург связано с загруженностью в летний период, ограничением скоростного режима и объездными дорогами.

До сих пор не решена проблема безнадзорного выпаса скота вблизи дорог. Не хватает сеточного ограждения, специализированных загонов и маркировки животных светоотражающими элементами. В населенных пунктах больше всего аварий происходит с участием пешеходов.

«Мы теряем людей в мирное время. Идет нагрузка на здравоохранение. Для снижения ДТП с участием пешеходов в Караганде и Темиртау нужно продолжить работу по переносу заездных карманов автобусных остановок с нерегулируемых пешеходных переходов на регулируемые светофорами перекрестки», – сказал Ерлан Файзуллин.

Также для дорожной безопасности принимается несколько действенных мер. На аварийно опасных участках дополнительно выставлено 10 автопатрулей. Каждый день с водителями проводится разъяснительная работа.

В рамках программы «Безопасный город» установлено 110 аппаратно-программных комплексов фиксации нарушений ПДД. С их помощью зарегистрировано и направлено 89 850 предписаний.

Функционируют 11 мобильных аппаратно-программных комплексов, которые выявили 17 879 нарушений.

Остаются вопросы по ремонту дорог и недостаточному искусственному освещению. Есть претензии и к техническому состоянию транспортных средств.

Глава региона отметил слабую работу инспекции транспортного контроля. Он дал поручение всем ответственным ведомствам принять меры по снижению количества ДТП, установить необходимые технические средства для регулирования дорожного движения, ускорить ремонт дорог.

«Большая работа по обеспечению безопасности дорожного движения делается, но этого недостаточно. Все крупные аварии связаны с нарушением ПДД. Есть вопросы и по качеству дорог. Департаменту полиции, управлению пассажирского транспорта и автомобильных дорог поручаю проанализировать выполнение плана мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на 2022–2023 гг. и доложить об исполнении на ближайшем заседании областной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. Прошу к работе подключиться органы прокуратуры», – сказал глава региона.



