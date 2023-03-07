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    Около 10 тысяч уязвимых в террористическом отношении учебных заведений насчитывается в Казахстане

    7 Марта 2023, 10:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов сообщил о принимаемых мерах по обеспечению безопасности в учебных заведениях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ранее к объектам, уязвимым в террористическом отношении, относились учебные заведения с численностью от 200 человек. По стране насчитывалось 6,5 тысяч таких объектов. В 2021 году критерии изменены до 100 учащихся», - сказал Марат Ахметжанов на заседании Правительства.

    По его словам, количество таких объектов образования увеличилось до 9 884.

    Министр напомнил, что в 2022 году утверждена Инструкция по антитеррористической защите объектов образования. Учреждения, насчитывающие до 300 учащихся, должны иметь системы видеонаблюдения и оповещения. Объекты до 700 учащихся также обязаны подключить видеокамеры к ЦОУ и установить тревожные кнопки. Организациям образования свыше 700 человек и всем школам областных центров необходимо иметь договор с лицензированной охраной и турникеты.

    Ранее сообщалось, что новый проект по пропускному режиму организаций образования разработали в Казахстане.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Образование Безопасность МВД РК школа
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