Около 10 тысяч семей получили жилье за пять лет в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Объем валового регионального продукта в Туркестанской области с 2019 года вырос в три раза и в прошлом году достиг 319 млрд тенге. По итогам шести месяцев этого года показатель составил 141 млрд тенге. Объем строительных работ вырос в пять раз и в прошлом году составил 200 млрд тенге, а в первом полугодии этого года - 77 млрд, сообщил аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды на отчетной встрече с жителями Туркестана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

По словам главы региона, в прошлом году в основной капитал было привлечено 305 млрд тенге инвестиций, в этом году, по итогам шести месяцев, - 84 млрд.

«Присвоение Туркестану статуса областного центра дало толчок развитию города. В Туркестане динамично развивается малое и среднее предпринимательство, для этого созданы условия со стороны акимата. В этом году в городе дополнительно зарегистрированы две тысячи новых субъектов малого и среднего бизнеса. Средняя заработная плата населения выросла на 58% и в прошлом году составила 213 тысяч тенге.

Собственные доходы городского бюджета за последние пять лет выросли в пять раз и в прошлом году достигли 15 млрд тенге. За шесть месяцев этого года собственные доходы составили 11 миллиардов тенге. За последние пять лет в городе были построены новые административно-деловые и культурно-духовные центры, международный аэропорт, реконструирован проспект Бекзата Саттарханова.

С момента создания областного центра в городе было возведено 163 жилых дома, 9397 семей получили жилье. Кроме того, сейчас ведется строительство 66 домов на 4439 квартир, из них в этом году планируем ввести в эксплуатацию 59 домов, или 3377 квартир, а в следующем году - семь домов на 1062 квартиры. За счет частных инвестиций ведется строительство 46 жилых домов на 2700 квартир», - сказал Дархан Сатыбалды.

Наряду со строительством домов, интенсивно ведутся работы по благоустройству дворов многоэтажек. Будут благоустроены дворы многоэтажных домов в первом и втором микрорайонах, микрорайоне Отырар, по улице Бокина. Также установлены детские спортивные площадки, озеленены парки, скверы. Благоустроена территория железнодорожного вокзала, одного из знаковых объектов Туркестана.

В целях формирования комфортной зоны отдыха для жителей и гостей города открыты парки «Отбасы», «Денсаулық», «Жибек жолы», Президентский, линейные парки по улицам Саттарханова и Яссы. В целом озеленением охвачено 30 парков на площади 237 га, 30 скверов на 34 га, 29 улиц на 60 га, зеленых насаждений и зон на 121 га.

В 2020 году уровень охвата улиц ночным освещением составил 31%, это 269 улиц. В этом году планируется довести этот показатель до 86%. До конца года количество освещенных улиц достигнет 757 (3,9 млрд тенге).

На встрече с акимом области жители высказали ему различные предложения и выразили свои мнения. На каждый вопрос был дан ответ, вопросы включены в протокол.

Встречи акима области с населением продолжатся и в других районах и городах.