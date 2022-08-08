Около 10 тыс. столичных детей бесплатно посмотрели фильмы с начала этого лета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Около 10 тыс. столичных детей бесплатно посмотрели фильмы с начала этого лета. Социальный проект Государственной концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой под названием «Жазғы кино» стартовал 1 июня – в Международный день защиты детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с пандемией коронавируса многие мероприятия были отменены. Жители соскучились по народным концертам и другим праздничным мероприятиям. Наш коллектив придает особое значение воспитанию подрастающего поколения. Как вы знаете, мы реализуем проект «Жазғы кино». Около 10 тыс. столичных детей получили возможность бесплатно посмотреть фильмы. Проект реализовался при поддержке «Қазақконцерт» и Государственного центра поддержки национального кино. Самое важное – родители выражают особую благодарность», - сказал на пресс-конференции заместитель директора «Қазақконцерт» по творческой деятельности Серик Нурмолдаев.

По словам спикера, коллектив концертной организации планирует начать реализацию проекта «Балалар филармониясы». В рамках проекта дети получат возможность не просто посмотреть бесплатно фильмы, но также поучаствуют во встречах в интересном формате, посетят концерты, лекции, мастер классы.

Ранее сообщалось, что в стране стартует новый творческий проект для особенных детей под названием «Арман асулары». Особенные дети получат возможность выступать на большой сцене.



