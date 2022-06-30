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    Около 10 тыс. доз вакцины Pfizer поставят в Алматы

    30 Июня 2022, 18:05

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы продолжается кампания по вакцинации и ревакцинации населения против коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города сообщили, что в мегаполисе по состоянию на 30 июня первой дозой вакцинировано 1,2 млн человек, охват составил 79%, второй дозой - более 1,1 млн человек, охват составил 98% от подлежащего вакцинации населения.

    «Первой дозой вакцины Comirnaty (Pfizer) привились более 98 тыс. человек, второй дозой - более 91 тыс. человек, охват составил 94% от подлежащего вакцинации населения», - отметили в пресс-службе ДСЭК.

    Также продолжается работа по проведению ревакцинации населения, охват по состоянию на 30 июня составляет 58%. В 64 прививочных пунктах города проводят вакцинацию.

    «В Алматы в наличии имеется вакцина QazVaс - 124 453 дозы, Sinopharm Vero Cell - 185 112 доз, Comirnaty - 6 123 дозы. Ожидается дополнительная поставка 10 000 доз Comirnaty. На сегодняшний день город обеспечен достаточным количеством вакцин для проведения вакцинации горожан», - добавили в ДСЭК.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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