Около 10 тыс. детей пойдут в первый класс в Восточно-Казахстанской области

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - После разделения областей в Восточно-Казахстанской области насчитывается 342 общеобразовательные школы. Уже через две недели двери этих учреждений распахнутся для 95 138 школьников, в том числе 9 728 из них сядут за парты впервые. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного управления образования.

В Восточно-Казахстанской области идет активная подготовка к учебному году. На капитальный и текущий ремонт организаций образования выделен 1 млрд тенге. Обновляются кабинеты новой модификации, в том числе в текущем году для 17 школ региона приобретены 22 кабинета на 129,6 млн тенге. Всего в школах установлено 787 кабинетов.

В городах Риддер, Шемонаиха, п.Касыма Кайсенова, селах Урунхайка и Жолнускау строятся новые школы.

В области функционирует 6 специализированных школ одаренных детей. Прием учащихся осуществляется по итогам экзаменов, проводимых Министерством просвещения РК. Новшеством является то, что в настоящее время на основании приказа МП РК ведется дополнительный набор детей из социально уязвимых слоев населения. Прием документов ведется до 23 августа текущего года.

До 25 августа все учащиеся из многодетных и малообеспеченных семей будут обеспечены новой школьной формой и обувью.

Наряду с этим, в регионе проходит акция «Дорога в школу». 3 345 детей уже получили спонсорскую материальную помощь в виде школьной, спортивной формы, обуви, канцелярских товаров на сумму более 22 млн тенге.

Вместе с тем, как сообщили в ведомстве, вопрос создания безопасных условий для детей в организациях образования находится в приоритете. С этой целью 100% общеобразовательных школ и дошкольных учреждений области, оснащены системами видеонаблюдения.



