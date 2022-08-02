Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 479.51 eur/kzt 492.12

    rub/kzt 7.69 cny/kzt 71.02
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Около 10 млн тенге потратят на устройство тротуаров в Петропавловске

    2 Августа 2022 12:17

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске в этом году займутся обустройством тротуаров на нескольких улицах. Из городского бюджета на эти цели выделили 10 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы городского акимата, тротуар появился уже на улицах Айыртауской и Абая. Начнутся работы на улице Егемен Казахстан.

    Отремонтировать намерены городские власти брусчатку на улицах Конституции Казахстана, Абая, Жамбыла и Ауэзова.

    «Дополнительно объявлен конкурс на проведение ремонта подъездных путей к социальным объектам. Это связано с отсутствием потенциальных поставщиков. Выделили из бюджета 15 млн тенге», - проинформировал и.о. руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства Айдын Макенов.

    Средний ремонт проводят на участках улиц Букетова, Н.Назарбаева, Кошукова, Парковой, Брусиловского. На это выделили 200 млн тенге.

    Обещают в горакимате, что в скором времени завершится ремонт на одной из самых проблемных улиц города – Букетова. Участок, где строят ливневую канализацию, закрыт с апреля.

    По словам А. Макенова, дополнительно заключили договор с ТОО «Кадуцей» на 22,1 млн тенге на проведение среднего ремонта по улице Универсальной.

    Доля гравийно-щебеночных автодорог в хорошем и удовлетворительном состоянии по городу составляет 75%, в неудовлетворительном - 25%. В этом году щебеневание проведут на 20 км. Договоры акимат заключил с тремя подрядными организациями. На 31 участке работы завершили, продолжаются - в микрорайоне «Солнечный-2».

    Автор:

    Олеся Жуковень

    #Северо-Казахстанская область #Петропавловск
    Новости по теме
    Новости по теме
    Благоустройство 100 дворов начали в Атырау
    Костанайцам не будут отключать газ во время ремонта газопровода
    Новые муралы появятся в Павлодаре
    Теплосети ремонтируют на нескольких участках в Петропавловске
    Популярное
    1 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Жетысуской области
    2 Назначен аким Коксуского района Жетысуской области
    3 Назначен аким Ескельдинского района Жетысуской области
    4 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Улытауской области
    5 Двух автоугонщиков задержали в Алматы