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    Около 1 тысячи машин поставлено на временный учет в РК с 17 июля

    24 Июля 2023, 12:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – И.о. заместителя начальника Управления Комитета административной полиции МВД РК Алтынбек Жамалиев озвучил данные по постановке машин на временный учет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С 20 января 2023 года у нас ведется регистрация транспортных средств. Из них более 200 тысяч транспортных средств поставлены на реальный учет. Из них 15 тысяч легковых автомобилей зарегистрированы в качестве запасных частей. Регистрацию таких автомобилей мы начали с 22 мая», - сказал Алтынбек Жамалиев на брифинге ведомства.

    Представитель Комитета административной полиции также сообщил, сколько машин было поставлено на учет с 17 июля.

    «С 17 июля по сегодняшний день мы поставили на временный учет около 1 тысячи транспортных средств. Кроме того, 1,5 тысяч транспортных средств готовы к регистрации в ближайшее время. Т. е. все они будут проверены криминалистикой и будут готовы в дальнейшем к подаче документов в центр обслуживания населения», - добавил полицейский

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Транспорт МВД РК
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