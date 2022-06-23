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    Около 1 тыс. семей обеспечат жильем в Карагандинской области

    23 Июня 2022, 12:01

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Около 1 тыс. семей в Карагандинской области получат арендное и кредитное жилье. Об этом сообщил аким Карагандинской области Женис Касымбек на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В этом году в эксплуатацию введут 650 тыс. квадратных метров, что на 11,7% больше, чем в 2021 году. В настоящее время в регионе действуют программы льготного жилищного кредитования. Запущены они совместно с «Отбасы банком». Воспользоваться льготными займами на квартиру могут шахтеры и металлурги, а также молодежь, работающая и в других сферах», - сообщил Женис Касымбек.

    По его словам, ключевые отрасли экономики региона работают стабильно. Краткосрочный экономический индикатор по итогам 5 месяцев сложился на уровне 102,3 %.

    «В целом социально-экономическая ситуация в области стабильная. До конца года ставим для себя задачу обеспечить положительную динамику во всех отраслях экономики», – сказал Ж. Касымбек.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Строительство Жилье Экономика Регионы Казахстана Общество Финансы
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