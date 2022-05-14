Около 1 трлн тенге инвестирует в строительную отрасль Правительство Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Правительство Казахстана намерено до 2025 года инвестировать в строительную отрасль около 1 трлн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В рамках своего рабочего визита в Актюбинскую область Премьер-Министр Алихан Смаилов отметил, что спрос на строительные материалы в стране растет с каждым годом.
«В связи с этим Правительство намерено до 2025 года инвестировать в строительную отрасль около 1 трлн тенге. В частности, планируется реализовать около 160 новых проектов и создать более 15 тыс. рабочих мест», – отметил глава Правительства.
Премьер-Министр ознакомился с деятельностью нового завода по производству керамогранита и керамической плитки ТОО «Зерде Керамика Актобе».
Предприятие получило господдержку по линии индустриальной зоны «Актобе» и Фонда развития промышленности. Завод поставляет свою продукцию как на внутренний рынок, так и на экспорт.
Во время визита главы Правительства также презентован проект строительства сталеплавильного завода мощностью 650 тыс. тонн высоколегированной стали в год. Реализация проекта позволит заместить отечественной продукцией импортируемую сегодня строительную арматуру на сумму около 1 млрд долларов.
Ранее Премьер-Министр поручил до конца года привести в порядок дороги Актюбинской области.