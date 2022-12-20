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    Около 1 млн тенге штрафа заплатил производитель тортов в СКО

    20 Декабря 2022, 14:01

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области санитарные врачи выдали с начала года 152 предписания об устранении нарушений, выявленных при исследовании проб продукции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Руководитель отдела контроля за техническими регламентами Марина Давлетбаева сообщила, что семь предписаний до сих пор находятся в работе.

    «В этом году по результатам проведенного мониторинга были возбуждены два административных материала в отношении субъекта среднего бизнеса за выпуск и реализацию пищевой продукции, не соответствующей требованиям по микробиологическим показателям. В торте производителя была обнаружена кишечная палочка. За нарушение предприниматель выплатил штраф 949,5 тысячи тенге. Кишечную палочку выявили наши специалисты в мясе птицы и полуфабрикатах. Производителям выдали предписания», - проинформировала М. Давлетбаева.

    Санврач добавила, что по результатам проведенного мониторинга на предприятиях торговли направили три информации в региональную палату предпринимателей. По всей несоответствующей продукции отечественного производства, производителям и территориальным департаментам областей – 285 уведомлений. Делается это с целью санитарно-эпидемиологического контроля для защиты жизни и здоровья граждан.

    «По всей выявленной несоответствующей продукции направляется соответствующая информация в комитет санитарно-эпидемиологического контроля для принятия мер в рамках действующего законодательства», - добавила М. Давлетбаева.

    Всего за 11 месяцев санитарные врачи закупили для дальнейшего исследования в лаборатории 2 836 образцов продукции на 239 объектах торговли. Из них 497 не соответствовали требованиям техрегламентов и гигиенических нормативов.


    Фото: static.tildacdn.com

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Общество
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