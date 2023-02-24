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    Около 1 млн казахстанцев имеют счета на фондовых рынках – Казахстанская фондовая биржа

    24 Февраля 2023, 10:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Около 1 млн казахстанцев имеют счета на фондовых рынках. Об этом заявила председатель правления Казахстанской фондовой биржи Алина Алдамберген, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава Казахстанской фондовой биржи Алина Алдамберген ответила на брифинге, насколько казахстанцы доверяют KASE.

    «Казахстанская фондовая биржа является системозначимым институтом. Через нас проходит вся ликвидность финансового сектора, поэтому мы всегда находимся в доверии у наших клиентов – это наши институциональные инвесторы: банки, брокеры. Также активнее сейчас участвуют розничные инвесторы», - пояснила Алина Алдамберген.

    По ее словам, за последние три года появился значительный тренд, связанный с увеличением участия физических лиц на фондовых рынках.

    «Сейчас примерно общее количество счетов, которые открыты в центральном депозитарии напрямую или через банковские приложения, составляют около 1 млн. KASE является прибыльной организацией, но, конечно, мы работаем в основном с крупными клиентами – нашими клиентами напрямую являются банки-брокеры, а физические лица уже работают через них», - добавила она.

    Ранее глава Казахстанской фондовой биржи объяснила, с чем связано исключение акций Яндекса из официального списка KASE.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Банки KASE Экономика Биржи
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