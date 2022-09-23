Около 1,7 млн казахстанцев еще не уплатили налог на имущество за 2021 год

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 1 октября 2022 года истекает срок уплаты налога на имущество собственниками недвижимого имущества и земельных участков за 2021 год. Несмотря на то, что всего неделя осталась до окончания сроков уплаты налога, еще 1,7 млн. собственников не исполнили налоговое обязательство. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК, передает МИА «Казинформ».

В соответствии с налоговым законодательством уведомления по предстоящим суммам налога были направлены собственникам в июле текущего года. Кроме того, пользователям мобильного приложения «АО «Каспи банк» уведомления направлены повторно в виде PUSH-уведомлений.

Налог на имущество за 2021 год исчислен по 3,8 млн налогоплательщиков на общую сумму 14,3 млрд тенге.

Вместе с тем, на сегодняшнний день порядка 1,7 млн собственников не уплатили налог на имущество на сумму 5,7 млрд тенге за налоговый период - 2021 год.

По неуплаченной сумме налогов лидируют жители города Алматы (1 379 млн тенге), на втором месте – город Шымкент (1 194 млн тенге), замыкают тройку антирейтинга – город Астана (1 094 млн тенге).

В связи с чем, Комитет государственных доходов напоминает, что со 2 октября 2022 года должникам будут направлены уведомления о налоговой задолженности физических лиц.

По суммам задолженности более 1 МРП через тридцать рабочих дней после вручения уведомления будет направлен сформированный налоговый приказ о принудительном взыскании задолженности, который через 5 рабочих дней передается на принудительное взыскание частным судебным исполнителям.

При этом, частными судебными исполнителями кроме суммы задолженности дополнительно взыскивается оплата в размере до 25% от суммы налоговой задолженности, не говоря уже о неудобствах, вызванных арестом счетов и ограничением на выезд.

Таким образом, во избежание лишних затрат и проблем рекомендуем произвести своевременную уплату налога на имущество.

Уплатить налог можно через мобильные приложения «e-Salyq Azamat» и банков второго уровня, портал «Электронное правительство», наличными денежными средствами в отделениях банков второго уровня или платежных терминалах, а также с помощью банковских карт в банкоматах и платежных терминалах.