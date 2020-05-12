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    Около 1 500 жамбылских малообеспеченных семей получили продуктовые наборы

    12 Мая 2020, 03:34

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Акции благотворительности продолжаются в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

    Благотворительную помощь активно оказывают предприятия и организации, предприниматели, частные лица. Социально уязвимые граждане получают продукты питания и средства первой необходимости.

    «Порядка полутора тысяч малообеспеченных семей в городе Таразе, а также в четырех районах Жамбылской области, получили благотворительную помощь в виде продуктовых наборов, - рассказали в пресс-службе акима Жамбылской области. - Акцию милосердия по всему Казахстану организовал благотворительный фонд «Халык».

    Известно, что фонд сформировал 20 тысяч продуктовых наборов и направил их нуждающимся семьям, оказавшимся в сложном финансовом положении из-за режима чрезвычайного положения и карантинных мер. Общий объем продукции составил 1 200 тонн.

    «В Жамбылской области одними из первых инициативу поддержали волонтеры, которые в настоящее время обеспечивают адресную доставку продуктов питания. Как рассказывают сами волонтеры, жители очень тепло и с признательностью отнеслись к предоставленной помощи. Ситуация еще раз доказала насколько важна сегодня социальная поддержка со стороны бизнеса, а также сплочение гражданского общества», - пояснили в пресс-службе акима Жамбылской области.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Благотворительность
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